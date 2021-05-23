Президент пожелал воинам и ветеранам морской пехоты ВМС ВСУ крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.

Президент Владимир Зеленский поздравил воинов и ветеранов морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины с профессиональным праздником - Днем морской пехоты.

«Подготовлены к действиям на суше, с моря и с воздуха, способны преодолевать значительные физические и психологические нагрузки, воины в беретах цвета морской волны всегда уверенно выполняют задачи при любых условиях боевой обстановки», - говорится в поздравлении главы государства, опубликованном на его официальном сайте.

Читайте также23 мая 2021 - какой сегодня праздник, чем день вошел в историю, приметы и запретыЗеленский от имени украинского народа выразил благодарность всему личному составу морской пехоты за верность воинскому долгу, стойкость и героизм, проявленные во время защиты территориальной целостности Украины.

«Искренне желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и новых успехов. Вечная память и слава героям, которые погибли, защищая свободу и независимость нашего государства!» - подчеркнул президент.

Вас также могут заинтересовать новости:

Справка УНИАН. День морской пехоты - профессиональный праздник военнослужащих морской пехоты Военно-морских сил ВСУ. Отмечается ежегодно 23 мая. Праздник основан в 2014 году и в 2014-2017 годах отмечался 16 ноября. Сегодняшняя дата празднования установлена с 2018 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Тамара Отовская