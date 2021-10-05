Государство, которое стремится быть конкурентоспособным в современном мире, должно признавать образование и науку стратегическими приоритетными сферами, отметил президент.

С момента запуска инфраструктурной программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине уже открыты 215 современных школ и садиков.

Об этом говорится в видео, опубликованном на официальном Instagram-канале главы государства.

"Страна, стремящаяся быть конкурентоспособной в современном мире, должна признавать образование и науку своими действительно стратегическими приоритетными сферами. И в каждой из них государство должно обеспечить несколько важных, ключевых условий", – говорит Владимир Зеленский на видео.

По его словам, одно из них – создание доступной, безопасной, комфортной и безбарьерной образовательной инфраструктуры.

"215 школ и садиков реконструировано и построено в рамках программы "Большая стройка". И это только начало", – заверил президент.

Как сообщалось, Владимир Зеленский также дал старт реконструкции и модернизации областных клинических и детских больниц по программе "Большая стройка". По словам главы государства, они должны соответствовать уровню ведущих европейских клиник.

Автор: Иван Бойко