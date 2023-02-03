Художник и Главнокомандующий обменялись подарками.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный встретился с юным художником Максимом Бровченко (Космо-Макс), который рисует и продает картины, передавая средства на нужды украинского войска.

Мальчик рассказал в Facebook, что подарил Залужному одну из своих картин.

"Я подарил Валерию Федоровичу картину, на которой нарисовал наших военных, сбивающих орковские ракеты, и передал письма от моих друзей Сергея и Кристины. Они как и я хотят вернуться домой. Мы знаем, что так будет!",- написал он.

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Главнокомандующий также не оставил 10-летнего мальчика без подарков.

"У меня теперь есть крутая картина с портретами, часть дула сбитого орковского танка, медальон, суперчашка и полотно с автографом", – похвастался Максим.

Космо-Макс - что известно о юном художнике Максиме Бровченко из Бердянска

10-летний Максим Бровченко вырос в Бердянске. Этот город в Запорожской области долгие месяцы остается под российской оккупацией.

Семья Макса эвакуировалась на подконтрольную украинским властям территорию. Здесь мальчик, имеющий расстройство аутистического спектра, продолжает заниматься любимым делом – рисованием. Он создает масляные полотна и продает их. На своих картинках парень изображает, в частности, украинские реалии: разминирование территории, сцены боев и сбивание ракет. Также Макс переносит на холст мечты об освобождении Бердянска и упадке страны-агрессора. Полученные от продажи картин средства он передает на помощь Вооруженным Силам Украины.

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