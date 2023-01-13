Волонтерский штаб "Украинская команда" в декабре объявил сбор "На злых птиц".

Дроны-камикадзе – "злые птицы", на которые собирали средства украинцы, уже работают на передовой и помогают нашим бойцам уничтожать врагов и их технику. Об этом сообщается на Facebook-странице волонтерского штаба "Украинская команда".

"Благодаря вашим донатам мы смогли собрать более 2 миллионов гривень и заказать у отечественных производителей 14 коптеров, необходимых для выполнения задач Центром специальных операций. В канун Нового года дроны-камикадзе отправились из Винницы на передовую, на одно из самых горячих направлений, и уже успешно жгут технику россиян", - говорится в сообщении.

Военные записали видео, как дроны-камикадзе уничтожают врагов и их технику.

Видео дня

"С помощью этих коптеров мы будем выполнять боевые задачи, защищать нашу Украину и вернемся домой живыми и невредимыми", - говорят бойцы Центра специальных операций.

Как сообщалось, волонтерский штаб "Украинская команда" в декабре объявил сбор "На злых птиц" - отечественные дроны-камикадзе, которые помогают украинским бойцам уничтожать технику оккупантов.