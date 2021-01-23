Наибольшее количество жалоб поступило из столицы и Киевской области.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь за неделю действия законодательного положения об обслуживании потребителей на украинском языке получил 195 жалоб и обращений.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Ровно неделю назад, 16 января, вступила в силу статья 30 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». За эти дни в Секретариат уполномоченного по защите государственного языка поступило 195 жалоб и обращений граждан, наибольшее количество которых - из Киева и Киевской области (74), наименьшее - с юга и востока Украины. Львовяне прислали 17 обращений, одесситы и харьковчане - по 12», - сообщил Креминь.

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По его словам, большинство - 117 - обращений касались отсутствия украинской версии сайтов интернет-изданий и сайтов интернет-магазинов.

"О нарушении своих прав в сфере обслуживания заявили 34 украинца, о размещении наружной рекламы на негосударственном языке - 25, нарушении языкового законодательства в области образования - 4, использовании чиновниками негосударственного языка - 3", - добавил Креминь.

Кремень также отметил, что на телефонную линию Секретариата по предоставлению дополнительной информации за прошедшую неделю обратились около 50 человек.

Закон о языке: что изменилось в сфере обслуживания

В Украине с 16 января вступили в силу нормы закона об обслуживании потребителей на украинском языке.

Согласно статье 30 Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах, услугах на украинском языке. За нарушение этого положения предусмотрены штрафы.

Этот закон Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года, а его статьи вводятся поэтапно.

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Автор: Богдан Слуцкий