У всех мужчин призывного возраста будут проверять военно-учетный документ на границе.

В Украине с 17 июля у всех мужчин призывного возраста (от 18 до 60 лет) будут проверять военно-учетный документ на границе. Это станет обязательным условием для выезда из страны после принятия нового закона о мобилизации. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, 16 июля истекает двухмесячный срок, в течение которого потенциальные призывники должны были стать на воинский учет или обновить военно-учетные данные.

"Учитывая это, начиная с 00:00 17 июля, пограничники при пересечении государственной границы Украины на выезд будут проверять у всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетные документы. В случае отсутствия военно-учетного документа пограничники будут отказывать в пересечении государственной границы на выезд из Украины", - сказал Демченко. Видео дня

Он также отметил, что еще одной причиной отказа в пересечении границы будет статус "розыска" - в таких случаях на место будут вызывать сотрудников полиции.

Как сказал Демченко, категории лиц, которым разрешен выезд из Украины, не изменились. Кроме того, он напомнил, что украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, у которых есть отсрочка, и те, кто исключен с воинского учета по состоянию здоровья, имеют право на пересечение границы при наличии информации в военно-учетных документах о получении такой отсрочки.

Новый закон о мобилизации

18 мая 2024 года в Украине вступил в силу законопроект № 10449, согласно которому все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны обновить свои данные в ТЦК. УНИАН выяснил, кого могут наказать в июле за неявку в ТЦК.

Также УНИАН сообщал, кого исключают с воинского учета после принятия нового закона. В частности, для исключения с воинского учета военнообязанный должен лично прийти в ТЦК и СП, подать соответствующее заявление и документы, подтверждающие основания для исключения.

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