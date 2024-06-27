Штраф за неявку в ТЦК может быть весьма ощутимым.

Известно, что 18 мая 2024 года в Украине вступил в силу законопроект № 10449, согласно которому все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны обновить свои данные в ТЦК. УНИАН выяснил, какие штрафы по новому закону о мобилизации будут для тех, кто ослушался.

Как будут штрафовать уклонистов - основания

Важно понимать, что штраф за неявку в военкомат по новому закону предусмотрен только для тех военнообязанных мужчин, которые проигнорировали правила и не пошли обновлять свои учетные данные в ТЦК. Штраф за неявку в военкомат с 18 мая по 16 июля выписывать не будут, но если не выполнить правила воинского учета, то с 17-го числа государство начнет принимать меры.

Штраф за неявку в ТЦК и другие нарушения могут быть выписаны на основании двух статей:

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210 - "За нарушение правил воинского учета";

210-1 - "За нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации".

Нарушением правил воинского учета считаются ситуации, когда военнообязанный:

не состоит на учете по месту жительства, работы или учебы;

не прибыл по вызову ТЦК для взятия на военный учет;

не оформил военно-учетные документы;

переехал в военное время без разрешения ТЦК и т.д.

При этом, существует 3 "степени тяжести" таких злодеяний - нарушение, повторное нарушение и нарушение во время военного положения.

Какие штрафы по новому закону о мобилизации - варианты

Для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые не обновили свои данные в ТЦК и СП, а также не состоят на воинском учете, предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 грн в военное время или за повторное нарушение.

Штраф за неявку в ТЦК или отказ от повестки зависит от того, какой статус у лица, его получающего:

от 17 000 до 25 500 грн - для граждан;

от 34 000 до 59 000 грн - для должностных и юридических лиц.

Важно понимать, что штраф за неявку в военкомат без повестки или с ней не будут выписывать сразу. По словам юристов, сначала ТЦК обращаются в полицию, чтобы объявить нарушителя в розыск, найти его и объяснить необходимость выполнить правила воинского учета. Если уклонист будет и дальше игнорировать правила, на него составят протокол об административном правонарушении.

Под него попадают:

отсутствие медосмотра для определения пригодности к военной службе;

отказ уточнить данные до 16 июля;

неявка в ТЦК по повестке;

отказ предоставлять здание, сооружение, транспортное средство и другое имущество для мобилизационных целей и задач.

Однако учитывая тот факт, что сотрудники ТЦК были освобождены от необходимости составлять протокол, они могут сразу выписать штраф.

ВАЖНО: штраф за неявку в военкомат по повестке или на другом основании не может быть выписан, если у сотрудников ТЦК и СП есть возможность получить данные о военнообязанном из государственных реестров или приложения Резерв+.

Кто выписывает штраф за неявку в военкомат и можно ли его не платить

Штраф за неявку в военкомат с 18 мая по 16 июля могут выписать сотрудники ТЦК, а также полиция. Интересно, что военнообязанный уклонист должен его оплатить и все равно соблюсти правила воинского учета. Ситуация, когда мужчина вообще не оплачивает штраф, не предусмотрена - в случае отсутствия оплаты в течение 15 дней будет направлено постановление о принудительном исполнении.

Вариант, когда можно постоянно оплачивать штрафы и не идти в ТЦК за обновлением данных, тоже не сработает - рано или поздно против нарушителя будет заведено уголовное дело. Наказание за уклонение от призыва на военную службу составляет от 3 до 5 лет в зависимости от статьи.

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