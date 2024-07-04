Адвокаты объяснили, какова процедура исключения с воинского учета для категорий граждан, которые имеют это право.

Некоторые категории украинцев имеют право на исключение с воинского учета. Основания для этого прописаны в "Правилах воинского учета".

Эксперты адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" назвали эти категории военнообязанных, говорится в материале журнала "Фокус".

Право на исключение из военного учета имеют лица, которые:

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были мобилизованы и приняты на военную службу. В таком случае военнообязанный приобретает статус военнослужащего, а личное дело направляется в соответствующую воинскую часть;

непригодные к военной службе с исключением с воинского учета по заключению ВВК. В этом случае ключевым является признание человека непригодным. Заключение о непригодности и исключении с воинского учета передают на утверждение в региональную ВВК;

достигли предельного возраста пребывания в запасе - 60 лет;

прекратили гражданство Украины;

осуждены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;

отбывают реальное наказание в учреждении исполнения наказаний.

Как объясняют адвокаты, для исключения с воинского учета военнообязанный должен лично прийти в ТЦК и СП, подать соответствующее заявление и документы, подтверждающие основания для исключения.

В военно-учетном документе человеку должны поставить отметку "исключено с воинского учета" и внести сведения в Единый электронный реестр военнообязанных, призывников и резервистов. После этого человек становится не военнообязанным.

Мобилизация в Украине - это нужно знать

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Ранее УНИАН писал, что ТЦК могут получить доступ к информации о банковских счетах украинцев. В связи с тотальной цифровизацией военнообязанных возникает вопрос, сохранится ли в стране понятие тайны и права на защиту персональных данных.

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