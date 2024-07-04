Там напомнили, что для контрактников остаются открытыми опции заочной и вечерней формы, которые не дают отсрочку от мобилизации.

В Украине в 2024 году из 100 000 поступающих в аспирантуру более 90% - это мужчины призывного возраста, уже имеющие степень магистра.

В Минобразования отметили, что в этом году на поступление в аспирантуру подали заявления более 100 000 желающих, из них 91 500 – это мужчины в возрасте 25-60 лет, уже имеющие степень магистра. Так на запрос LIGA.net ответила пресс-служба Министерства образования и науки.

Журналитсы спросили, не считает ли ведомство несправедливой остановку поступления на контракт и другие нововведения по отношению к абитуриентам, которые поступают в аспирантуру не ради отсрочки от службы в армии.

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В МОН ответили, что во избежание фактора несправедливости в этом году увеличено число бюджетных мест до 7000 – именно такое количество поступающих в аспирантуру наблюдалось ежегодно до 2022-го.

Там напомнили, что для контрактников остаются открытыми опции заочной и вечерней формы, которые не дают отсрочку от мобилизации.

Вступление на аспирантуру - отсрочка от мобилизации

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что магистры, которые пошли учиться на аспирантуру сразу после окончания полного высшего образования или через несколько лет, не могут быть мобилизованы. По его словам, они будут иметь право на отсрочку.

"Они сдают экзамены, поддерживают уровень знаний и поступают в вуз. И после этого имеют право на отсрочку", - подчеркнул Лисовой.

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