Пограничники запретили на три года въезд в Украину россиянке, незаконно посещавшей оккупированный Крым

Женщина прилетела рейсом из Стамбула в Херсон, но в Украину ее не пустили.

Херсонские пограничники запретили на три года въезд в Украину гражданке РФ, ранее незаконно посещавшей оккупированный Крым через закрытые пункты пропуска.

Как сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы, на пограничный контроль россиянка прибыла авиарейсом из Стамбула в Херсон.

"Во время проверки документов военнослужащие установили, что россиянка в октябре 2019 года незаконно посещала аннексированный Крым. За нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и выезда из нее пограничники иностранку не пропустили и запретили ей на три года посещать территорию Украины", - сказано в сообщении.

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Персональные данные нарушительницы в ГПСУ не называют.

В пресс-службе уточнили, что в течение 2019 года пограничники по разным причинам отказали в пропуске 1154 лицам.

Ранее в СБУ заявили, что на предмет гастрольной деятельность в оккупированном Крыму проверяют исключительно артистов - граждан РФ.