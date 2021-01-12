Скарги подаються омбудсмену протягом шести місяців з дня виявлення заявником порушення.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь рассказал, как действовать, когда право на получение информации или услуг на украинском нарушено.

Об этом он сообщил в Facebook.

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Прежде всего надо попробовать самостоятельно уладить ситуацию на месте и попросить работника обслуживать на государственном языке, пишет Кремень.

В случае отказа – обратиться на "горячую линию" администрации заведения.

Когда же руководство не захочет реагировать на нарушения – зафиксировать факт отказа (с помощью аудио, видео, письменного подтверждения очевидцев и др.) и данные предприятия (название, местонахождение, контакты субъекта).

Какие еще шаги

Подать жалобу к Уполномоченному на почтовый адрес 01001, г. Киев, переулок Музейный, 12, электронный ящик skarha@mova-ombudsman.gov.ua или заполнить соответствующую форму на сайте Уполномоченного.

В жалобе обязательно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество, место жительства лица, изложена суть жалобы, какой именно субъект/работник субъекта, когда, по какому адресу, каким образом нарушил право жалобщика. Рекомендуют также добавить доказательства в подтверждение.

Письменная жалоба должна быть подписана заявителем с указанием даты. В электронной жалобе также необходимо указать электронный почтовый адрес, на который заявителю может быть направлен ответ, или сведения о других средствах связи с ним. Применение подписи при отправке электронного обращения не требуется.

Жалобы подаются Уполномоченному в течение шести месяцев со дня выявления заявителем нарушения.

Как изменится языковая политика в 2021 году

В январе 2021 года вступает в силу статья 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Эта статья обязывает всех поставщиков услуг в Украине, независимо от формы собственности, обслуживать потребителей исключительно на украинском языке (кроме альтернативной просьбы клиента).

Закон о языке в Украине

25 апреля 2019 года парламент принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

16 июля 2019-го закон вступил в силу.

С 16 июля 2020 года на украинский язык должны были быть переведены названия всех аэропортов, станций, остановок, техническая документация, документооборот и отчетность юрлиц.

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Автор: УНИАН