Для вступления в Европейский Союз наше государство должно выполнить семь рекомендаций.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнит семь рекомендаций для вступления в Европейский Союз до конца 2022 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на совместном с президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером брифинге в Киеве.

По словам Зеленского, во время встречи с президентом Германии 25 октября обсуждались, в частности, вопросы европейской и евроатлантической интеграции Украины.

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"Уже в этом году мы выполним все рекомендации Еврокомиссии, касающиеся приобретения членства Украиной в Европейском Союзе", – подчеркнул Зеленский.

Для вступления в Европейский Союз наша страна должна выполнить семь рекомендаций. Они касаются, в частности, ускорения отбора судей Конституционного суда, продолжения внедрения реформы системы правосудия, борьбы с коррупцией и отмыванием средств, демонстрации ощутимых результатов закона о деолигархизации, согласования аудиовизуального законодательства с европейским, принятия и реализации закона о национальных меньшинствах и тому подобное.

"Я считаю, что эта работа должна получить должную оценку со стороны Европейского Союза еще до обнародования следующего пакета в рамках политики расширения", – добавил президент.

Европейская комиссия должна представить ежегодный отчет относительно политики расширения в 2023 году.

Путь Украины в ЕС

Как сообщал УНИАН, 23 июня Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе.

Директор Центра международных исследований Владимир Дубовик считает, что в Европе пока никто из лидеров стран не осмелится открыто выступить против вступления Украины в ЕС, однако возможны бюрократические препятствия. По его словам, лидеры ЕС будут публично говорить, что они поддержат вступление Украины в ЕС, но точно будут какие-то замечания и бюрократические препятствия организационного характера.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина работает над выполнением всех рекомендаций Европейского союза для получения положительной оценки Европейской Комиссии до конца года. Также он выразил убежденность в том, что эти шаги позволят уже вскоре начать работу по началу переговоров о вступлении Украины в ЕС.