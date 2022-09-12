Эксперт считает, что сейчас есть большие симпатии и поддержка Украины среди общественности и политических элит Европы.

В Европе пока никто из лидеров стран не решится открыто выступить против вступления Украины в Европейский Союз, однако возможны бюрократические препоны.

Об этом сказал директор Центра международных исследований Владимир Дубовик во время информационного телемарафона.

"Настроения в отдельных столицах нам известны. Очень многие из них нас поддержат и даже из таких стран, что мы раньше не ожидали. Лидеры будут публично говорить, что они поддержат вступление Украины в ЕС, но точно будут какие-то замечания и бюрократические преграды организационного характера", - сказал он.

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Эксперт считает, что сейчас большая симпатия в европейском обществе к Украине не позволит лидерам стран Европы официально выступить против включения ее в ЕС.

"Трудно сейчас сказать, сколько стран будут на нашей стороне, но открыто сегодня никто видимо не осмелится сказать, что они просто против потенциального вступления Украины в ЕС, настолько много сейчас симпатии и поддержки среди общественности и политических элит", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи Ялтинской европейской стратегии заявил, что Украина имеет амбицию до конца этого года выполнить все 7 условий Европейской комиссии при предоставлении статуса кандидата и перейти к переговорному процессу относительно членства в Европейском Союзе.

По его словам, Украина имеет амбицию максимум за два года стать полноценной частью ЕС.

Сейчас Украина выполнила 70% требований для вступления в ЕС.