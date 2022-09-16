Президент заверил, что власти приложат все усилия для достижения этой цели.

Украина реализует каждую деталь договоренностей, чтобы открыть возможность для ведения переговоров относительно членства в Европейском Союзе.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в обращении в конце 204-го дня войны.

"Какими бы ни были обстоятельства, мы все равно реализуем каждую деталь наших договоренностей, чтобы открыть возможность переговоров по членству. Уже в ноябре должны выполнить 7 рекомендаций Еврокомиссии, которые мы получили при получении статуса кандидата. Должна как можно быстрее начаться оценка Еврокомиссией нашего прогресса в интеграции. А в следующем году должны выйти и на ясность в главном вопросе: когда сможем начать переговоры о членстве", - подчеркнул глава государства.

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По его словам, власти приложат все усилия для достижения этой цели.

"И как элементы сближения рассматриваем такие вещи как режим внутреннего рынка ЕС для Украины, как сочетание нашей институциональной работы, например, на таможне – в совместном таможенном контроле между Украиной и странами ЕС. Уже работаем ради этого", - отметил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 23 июня Евросовет предоставил Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе.

В то же время Украина должна воплотить ряд важных реформ. Еврокомиссия представила семь рекомендаций по внедрению необходимых реформ.

11 сентября премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина имеет амбициозную цель до конца этого года выполнить все 7 условий Еврокомиссии и перейти к переговорам относительно членства в ЕС. Сейчас Украина выполнила 70% требований для вступления в ЕС.