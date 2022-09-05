Украина работает над выполнением всех рекомендаций Европейского союза для получения положительной оценки Европейской комиссии до конца года.
На этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пленарного 8-го заседания Совета ассоциации Украина – ЕС, передает Правительственный портал.
"Украина готова выполнить всю необходимую работу для приближения начала предвступительных переговоров. Работаем над выполнением всех рекомендаций ЕС для получения положительной оценки Еврокомиссии до конца года", – сказал Шмыгаль.
Также он выразил уверенность в том, что эти шаги позволят уже вскоре начать работу по началу переговоров о вступлении Украины в ЕС.
"Мы уделяем большое внимание продолжению работы по интеграции во внутренний рынок ЕС и секторальной интеграции в ЕС, которая началась в рамках Соглашения об ассоциации", – добавил премьер.
По словам премьер-министра, сейчас идет работа над внедрением "безвизов", прежде всего таможенного, промышленного, транспортного и над дальнейшей интеграцией в энергетическое, цифровое, роуминговое, платежное пространства Европейского Союза.
Как сообщал УНИАН, 23 июня Евросовет предоставил Украине статус кандидата на членство в Европейском союзе.
В то же время Украина должна воплотить ряд важных реформ. Еврокомиссия представила семь рекомендаций по внедрению необходимых реформ. В частности, среди этих рекомендаций – ускорение отбора судей Конституционного суда, продолжение воплощения реформы системы правосудия, борьба с коррупцией и отмыванием средств, демонстрация ощутимых результатов воплощения закона о деолигархизацию, согласование аудиовизуального законодательства с европейским, принятия и реализация закона о национальных меньшинствах и другие.
21 августа глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас заявил, что Евросоюз в следующем году проанализирует выполнение Украиной семи рекомендаций, чтобы сохранить статус страны-кандидата на вступление в евросообщество.