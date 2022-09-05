Власти готовы выполнить всю необходимую работу для приближения начала предвступительных переговоров.

Украина работает над выполнением всех рекомендаций Европейского союза для получения положительной оценки Европейской комиссии до конца года.

На этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пленарного 8-го заседания Совета ассоциации Украина – ЕС, передает Правительственный портал.

"Украина готова выполнить всю необходимую работу для приближения начала предвступительных переговоров. Работаем над выполнением всех рекомендаций ЕС для получения положительной оценки Еврокомиссии до конца года", – сказал Шмыгаль.

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Также он выразил уверенность в том, что эти шаги позволят уже вскоре начать работу по началу переговоров о вступлении Украины в ЕС.

"Мы уделяем большое внимание продолжению работы по интеграции во внутренний рынок ЕС и секторальной интеграции в ЕС, которая началась в рамках Соглашения об ассоциации", – добавил премьер.

По словам премьер-министра, сейчас идет работа над внедрением "безвизов", прежде всего таможенного, промышленного, транспортного и над дальнейшей интеграцией в энергетическое, цифровое, роуминговое, платежное пространства Европейского Союза.

Как сообщал УНИАН, 23 июня Евросовет предоставил Украине статус кандидата на членство в Европейском союзе.

В то же время Украина должна воплотить ряд важных реформ. Еврокомиссия представила семь рекомендаций по внедрению необходимых реформ. В частности, среди этих рекомендаций – ускорение отбора судей Конституционного суда, продолжение воплощения реформы системы правосудия, борьба с коррупцией и отмыванием средств, демонстрация ощутимых результатов воплощения закона о деолигархизацию, согласование аудиовизуального законодательства с европейским, принятия и реализация закона о национальных меньшинствах и другие.

21 августа глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас заявил, что Евросоюз в следующем году проанализирует выполнение Украиной семи рекомендаций, чтобы сохранить статус страны-кандидата на вступление в евросообщество.

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