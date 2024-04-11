Стамбул предлагает заморозить войну на всей линии фронта.

Турция предложила России и Украине свой проект "мирного" договора, предусматривающего заморозку войны.

Главные тезисы публикует газета "Новая-Европа" со ссылкой на источник. По их данным, проект создавали на основе первых переговоров в Стамбуле, в него вошла часть формулировок от мая 2022 года. Этот договор может поддержать ряд европейских политиков, также его представят отдельным странам Глобального Юга.

Так, турецкая сторона предлагает:

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США и РФ обязуются ни при каких условиях не применять ядерное оружие. Также они возобновляют действие договора об ограничении стратегических вооружений (СНВ-3) без возможности одностороннего выхода из него в будущем. Запрет на вмешательство во внутренние дела другой страны любым способом, который может вызвать дестабилизацию ее правительства. Заморозка войны по существующей линии фронта. Обязательства провести в 2040 году референдумы: общеукраинский о внешнеполитическом курсе страны, а также референдумы под международным контролем на всех оккупированных территориях. Гарантии внеблокового статуса Украины до 2040 года. Обмен пленными по формуле "всех на всех". Россия не возражает против вступления Украины в Евросоюз.

Переговоры с Россией: последние новости

Как известно, в России постоянно говорят, что не отказывались от переговоров с Украиной. При этом Кремль не хочет говорить на основе украинской "формулы мира", заявляя что диалог можно вести только "с учетом законных интересов и озабоченностей РФ".

Когда Путин объявил об аннексии украинских территорий, он сказал, что Россия не будет обсуждать итоги псевдореферендумов.

Также напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уверял, что они принципиально поддерживают 10 пунктов мирного плана Украины.

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев публиковал свой "план", согласно которому Украина должна капитулировать и признать, что ее территория принадлежит России.

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