В последнее время на Западе становится популярной мысль, что Украину пора заставить пойти на переговоры с Россией.

Из-за неуспешности летнего контрнаступления ВСУ и активизации российского наступления на востоке все громче на Западе становятся голоса, призывающие к компромиссу и передаче России оккупированных украинских территорий. Но эти голоса исходят из ошибочного представления, что Владимир Путин удовлетворится закреплением текущего статуса-кво и не станет продолжать агрессию в том или ином виде.

Об этом пишет издание Foreign Policy, анализируя ситуацию с поставками Украине оружия и валом призывов к Украине пойти на компромисс с агрессором.

Издание отмечает, что стратегия западных партнеров "на практике, если не на словах" заключалась в том, чтобы обеспечить выживание Украины, но не решающую победу. И сейчас на Западе становится много тех, кто действительно боится, что Россия может одержать победу, поэтому пора идти на компромисс, пока не поздно.

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"Однако реальность в Украине — и, прежде всего, в России - свидетельствует о том, что вариант переговоров недоступен. (...) Те, кто выступает за переговоры, предполагают, что Путин признает, что не может достичь прямой победы, и удовлетворится территориальными достижениями, которые он достиг до сих пор. Однако идея о том, что Путин искренне примет переговоры и будет стремиться положить конец войне, не учитывает стратегическую роль, которую сама война приобрела для его власти", – отмечает Foreign Policy.

Издание отмечает, что российская пропаганда в основном уже отошла от нарратива о борьбе с нацистами в Украине и теперь подает войну, как оборону отечества от нападения коллективного Запада. А такой нарратив, по мнению авторов публикации, для Кремля означает, что война должна продолжаться, ведь от ее прекращения сам Путин ничего не выиграет.

"Перед Западом стоит выбор не между войной и компромиссом, а между поражением и победой. Траектория, по которой движется Запад — сохранение текущего уровня поддержки или, возможно, ее сокращение, настаивая на переговорах, — повышает шансы на поражение. Понятно, что такое поражение не ограничится Украиной. Россия-победитель не будет ограничиваться только оккупацией пяти аннексированных областей и через них политическим влиянием или контролем над Киевом", – пишет издание.

Авторы публикации добавляют, что после победы в Украине Россия точно будет представлять угрозу для Молдовы, а также вероятно для стран Балтии и Польши.

Украине навязывают переговоры с Россией

Как писал УНИАН, в последнее время в западной прессе появилось много публикаций, посвященных теме компромисса с Россией и прекращению войны на текущей линии фронта.

Например, бывший командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис призвал Украину взять пример с Южной Кореи, которая смирилась с невозможностью установить контроль над северной частью Корейского полуострова и сосредоточилась на экономическом росте, став в конечном итоге одной из самых мощных экономик мира.

Также недавно немецкое издание Bild опубликовало эксклюзив, основанный на словах источников в правительстве Германии. Инсайдеры утверждают, что Берлин и Вашингтон якобы сговорились заставить Киев пойти на мирные переговоры с Москвой без отвоевания оккупированных территорий. Утверждается, что Запад сознательно не будет давать Украине достаточно оружия, чтобы украинская власть сама осознала, что полная победа невозможна.

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