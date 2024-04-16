Хотя окончательное решение было за Киевом, позиция Вашингтона тоже сыграла свою роль.

Украина не проконсультировалась с США перед тем, как достичь предварительной договоренности о мирном соглашении с Россией весной 2022 года. Американцам не понравилось, что в проекте мирного соглашения были предусмотрены определенные обязательства США, на которые они не давали согласия. Об этом пишет Foreign Affairs со ссылкой на неназванного бывшего американского чиновника.

"Соглашение создало бы новые юридические обязательства для Соединенных Штатов, в частности обязательства вступить в войну с Россией, если она снова вторгнется в Украину. Одно лишь это условие сделало бы соглашение неприемлемым для Вашингтона", - пишет издание.

По словам упомянутого экс-чиновника, в таких условиях Запад не только не одобрил российско-украинские договоренности, а пошел по пути увеличения военной помощи Киеву и усилил санкционное давление на Россию.

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Foreign Affairs отмечает, что это не следует рассматривать, как будто Запад сорвал мирное соглашение, ведь было много других факторов - в частности окончательное поражение России в попытках захватить Киев, Харьков, Чернигов и Сумы, которое дало украинцам надежду на возможность победы военным путем.

"Правда, предложения поддержки [поставками оружия] от Запада, видимо, укрепили решимость Зеленского, а отсутствие западного энтузиазма [по проекту мирного соглашения], похоже, ослабило его интерес к дипломатии", - отмечают авторы публикации.

Война в Украине: стратегические перспективы

Как писал УНИАН, ситуация на восточном фронте "значительно ухудшились за последние дни". Украинские военачальники говорят об этом публично. Несмотря на значительные потери, противник наращивает усилия, используя новые подразделения на бронетехнике, благодаря чему периодически достигает тактических достижений.

Также мы рассказывали, что китайский аналитик, представляющий государственный Пекинский университет, прогнозирует неизбежное поражение России в более длительной перспективе. По его мнению, при условии сохранения западной поддержки украинцы смогут выгнать россиян даже из Крыма.

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