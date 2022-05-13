Российскому оккупанту грозит пожизненное лишение свободы.

Сегодня в Киеве проходит судебный процесс над российским военным преступником Вадимом Шишимариным, который обвиняется в убийстве мирного жителя на Сумщине.

Шишимарин обвиняется по статье "Нарушение законов и обычаев войны". Ему грозит наказание до пожизненного заключения.

Вадим Шишимарин стал первым российским военным, который предстал перед украинским судом.

Следствие установило, что обвиняемый 28 февраля в пгт Чупаховка Сумской области увидел безоружного жителя, который шел с велосипедом вдоль обочины и разговаривал по телефону и осуществил несколько прицельных выстрелов в голову 62-летнего потерпевшего из автомата Калашникова. Мужчина погиб на месте всего в нескольких десятках метров от собственного дома.

Также были обнародованы кадры из первого судебного процесса над российским военным.

Как сообщал УНИАН, 4 мая российский оккупант рассказал СБУ как собственноручно расстреливал мирное население в Сумской области. Там отметили, что это одно из первых признаний российских захватчиков, которое удалось получить в ходе длительной и кропотливой работы украинской спецслужбы.

11 мая в суд передан обвинительный акт в отношении российского военного - командира отделения в\ч 32010 "4 танковая Кантемировская дивизия Московской области", убившего мирного жителя на Сумщине.