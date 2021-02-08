Украина договаривались о поставках вакцин от коронавируса только с теми ведущими производителями, которые утверждены миром, и которые дают в мире очень серьезные положительные результаты, подчеркнул президент.

Президент Владимир Зеленский объяснил отказ Украины закупать российскую вакцину от COVID-19 тем, что «украинцы - не кролики», на них власть не имеет права экспериментировать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время выступления на всеукраинском форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

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«Никакой официальной информации по поводу утверждения, что «Спутник V» российского производства является гарантированным и дает эффект 90-91%, от ВОЗ и ведущих европейских и мировых специалистов не существует», - сказал он.

«Я считаю, что граждане Украины - это люди и, простите, за такое сравнение, точно не кролики, на них экспериментировать не имеем права. Поэтому мы договаривались только с теми ведущими производителями вакцин, которые утверждены миром, и которые дают в мире очень серьезные положительные результаты», - добавил президент.

«Спутник V»: российская вакцина от коронавируса

Как сообщал УНИАН, в августе 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V». Путин также утверждал, что одна из его дочерей сделала себе прививку этой вакциной.

Москва не предоставила международной научной общественности никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающих ее безопасность и эффективность против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась. Вместе с тем россияне оценили эффективность своей вакцины в 92%.

Ранее президент Зеленский заявлял, что Украина не закупает российскую вакцину, потому что никто не может гарантировать качество этой вакцины.

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Автор: Константин Гончаров