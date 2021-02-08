Президент Владимир Зеленский объяснил отказ Украины закупать российскую вакцину от COVID-19 тем, что «украинцы - не кролики», на них власть не имеет права экспериментировать.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время выступления на всеукраинском форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».
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«Никакой официальной информации по поводу утверждения, что «Спутник V» российского производства является гарантированным и дает эффект 90-91%, от ВОЗ и ведущих европейских и мировых специалистов не существует», - сказал он.
«Я считаю, что граждане Украины - это люди и, простите, за такое сравнение, точно не кролики, на них экспериментировать не имеем права. Поэтому мы договаривались только с теми ведущими производителями вакцин, которые утверждены миром, и которые дают в мире очень серьезные положительные результаты», - добавил президент.
«Спутник V»: российская вакцина от коронавируса
- Как сообщал УНИАН, в августе 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V». Путин также утверждал, что одна из его дочерей сделала себе прививку этой вакциной.
- Москва не предоставила международной научной общественности никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающих ее безопасность и эффективность против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась. Вместе с тем россияне оценили эффективность своей вакцины в 92%.
- Ранее президент Зеленский заявлял, что Украина не закупает российскую вакцину, потому что никто не может гарантировать качество этой вакцины.
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