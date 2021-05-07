Медики говорят, что вакцина может защитить от заражения или же существенно облегчит течение болезни.

Прививка от коронавируса может спасти жизнь и облегчить протекание COVID-19 у людей с хроническими болезнями. Это связано с тем, что вирус бьет в наиболее уязвимые места.

Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Украины на странице в Facebook.

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"Если вы или ваши близкие страдают на гипертонию, диабет, астму, онко- или аутоиммунное заболевание, ВИЧ, гепатит или иную хроническую болезнь, вам нужна защита от COVID-19, которую дает вакцинация", - говорится в сообщении.

Медики говорят, что вакцина может защитить от заражения или же существенно облегчит течение болезни, а также вернет легкость общения с людьми, без страха заболеть.

Что сделать перед прививкой

При этом перед вакцинацией эксперты советуют проконсультироваться со своим лечащим врачом. А перед самой прививкой рассказать медику, который делает укол, о своих хронических заболеваниях.

Как записаться

Записаться на вакцинацию можно через мобильное приложение "Дія" или через своего семейного врача.

Кому противопоказано чтение

Если есть тяжелая аллергия к одному из компонентов вакцины; Если температура тела более 38,5 градусов; При беременности (прививки могут сделать только медицинским работницам).

Вакцинация от коронавируса: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко