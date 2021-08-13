У фермеров есть разные трафареты / Скриншот
В Винницкой области фермеры выращивают яблоки с изображением трезубца.
Об этом идёт речь в сюжете ТСН.
На зеленую часть яблока клеят наклейку-трафарет в форме трезубца. Когда фрукты созревают, под наклейками остается изображение государственного символа.
Также фермеры украшают яблоки рисунками в виде смайликов и сердечек.
Читайте такжеСтоит 1000 гривень: киевлянину дали на сдачу редкую монету (фото)Они рассказали журналистам, что придумали такой способ недавно. Яблоки с трезубцами вырастили специально ко Дню Независимости.
Теперь их у фермеров около тонны.
Одна из работниц рассказывает, что у людей необычный вид фруктов вызывает интерес.
Фермеры из Винницкой области вырастили яблоки с трезубцем