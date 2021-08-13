Их вырастили ко Дню Независимости.

В Винницкой области фермеры выращивают яблоки с изображением трезубца.

Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

На зеленую часть яблока клеят наклейку-трафарет в форме трезубца. Когда фрукты созревают, под наклейками остается изображение государственного символа.

Также фермеры украшают яблоки рисунками в виде смайликов и сердечек.

Читайте такжеСтоит 1000 гривень: киевлянину дали на сдачу редкую монету (фото)Они рассказали журналистам, что придумали такой способ недавно. Яблоки с трезубцами вырастили специально ко Дню Независимости.

Теперь их у фермеров около тонны.

Одна из работниц рассказывает, что у людей необычный вид фруктов вызывает интерес.

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Автор: Людмила Жерновская