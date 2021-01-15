По состоянию на середину января текущего года, реализация яблок из необорудованных хранилищ уже завершилась, и практически все объемы продукции среднего и низкого качества в стране исчерпались.

С начала текущей недели от украинских садоводов стали все чаще поступать сообщения о завершении реализации остаточных партий яблок сорта «Гала».

Об этом говорится в мониторинге проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты».

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Как говорится в мониторинге, у производителей не только были проблемы с комплектацией партий на экспорт, но и возникали сложности с отправкой продукции на внутренний рынок, несмотря на более низкие требования к качеству со стороны местных покупателей.

«Даже, несмотря на то, что рост производства основного украинского фрукта в 2020 году подтвердился, параллельно с этим увеличилась и доля низкокачественной продукции, которую трудно продать даже на внутреннем рынке, не говоря уже об экспорте. В результате, уже с начала 2021 г. качественные яблоки на рынке Украины начали прибавлять в цене, а ассортимент предлагаемых основных сортов уже в ближайшее время сократится как минимум на одну позицию», — констатирует Александр Хорев, руководитель проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты».

Как сообщает East-fruit, по состоянию на середину января текущего года, реализация яблок из необорудованных хранилищ уже завершилась, и практически все объемы продукции среднего и низкого качества в стране исчерпались. В итоге, ценовой диапазон на яблоко в Украине несколько сузился до 8-17 грн/кг, а средняя цена подросла на 1 грн/кг до 13 грн/кг по отношению к последним числам декабря прошедшего 2020 года.

Таким образом, по мнению проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты», на украинском рынке уже есть все предпосылки к дальнейшему росту цен на яблоко урожая 2020 года, и этот фрукт с большой долей вероятности продолжит дорожать в стране. Тем не менее, на данный момент еще довольно сложно спрогнозировать, до какого уровня продолжится рост цен, так как в весенние месяцы 2021 года на их формирование будут оказывать влияние изменения в запасах яблок в соседних Польше и Молдове.

Что этому предшествовало

За первое полугодие 2020 года Украина увеличила импорт свежих ягод и фруктов.

По состоянию на 29 сентября 2020 года цены на яблоки в Украине были самыми высокими за последние три года.

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Автор: УНИАН