Сегодня стартовала работа Женской Ассамблеи, призванной стать площадкой для реализации действительно масштабных, всеукраинских проектов, разработанных Женщинами для Будущего Украины.

Презентовали инновационный проект во время форума «Женское лидерство в процессах развития демократического общества». Здесь и определили приоритетные направления совместной деятельности.

Читайте такжеВ Украине презентуют закон, который установит наказание за семейный киднеппингУчастницы ассамблеи - представительницы бизнеса, специалисты в сферах медицины и образования, основательницы и руководительницы известных благотворительных фондов, волонтерки и актив женского движения – депутатки партии «За майбутнє» разных уровней. В частности народный депутат Ирина Констанкевич. К форуму присоединилась правительственная уполномоченная по гендерной политике Левченко Екатерина и лидер женского движения “За майбутнє” Ирина Суслова.

"Когда год назад женское движение начинало свою деятельность, мы были каждая сильная, каждая амбициозная, с новыми идеями - но каждая сама. Сейчас мы одна команда, которая действует и показывает впечатляющие результаты. Поэтому создание женской Ассамблеи - это лишь новая ступенька. Впереди революционные изменения в масштабах страны и каждой отдельной общины. Потому что женщины-лидеры имеют свежие идеи и нестандартные подходы, имеют глубокое понимание социальных проблем. Время это показать всей Украине», - заявила Суслова.

На форуме говорили не просто об абстрактных потребностях женщин и не только женщин, но сделали первые шаги на пути к созданию четкой стратегии, которая позволит системно работать с проблематикой каждого отдельного региона, каждой общины. В разных сферах - от обеспечения доступа к качественной медицине, заканчивая увеличением присутствия женщин в экономических процессах.

Чтобы четко видеть цель и закрепить совместные планы, участницами женской Ассамблеи будет подписана резолюция.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко