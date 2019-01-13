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Помощник Трампа запрашивал у Пентагона информацию о возможности удара по Ирану - СМИ

21:48, 13 января 2019
Мир
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Болтон запрашивал у Пентагона информацию о возможности удара по Ирану / фото из открытых источников

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в 2018 году запрашивал у Пентагона предоставить информацию относительно имеющейся у Вашингтона возможности нанесения ударов по Ирану.

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Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. По данным издания, запрос вызвал беспокойство в военном и внешнеполитическом ведомствах страны.

«Люди были шокированы. Уму непостижимо, как легкомысленно они относились к ударам по Ирану», - рассказал один из собеседников газеты.

Отмечается, что Пентагон разработал варианты возможных действий США против Ирана, однако при этом не уточняется, получили ли данную информацию представители Белого дома, а также знал ли американский президент Дональд Трамп о запросе Болтона.

Как сообщал УНИАН, службы безопасности Нидерландов, Бельгии и Дании подозревают иранскую разведку в организации нападений на выходцев из Ирана на европейской территории.

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Теги: #Пентагон#Иран#Джон Болтон