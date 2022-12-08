Марка частности, появится на EBay и Amazon.

Новая марка "Херсон - это Украина" появится в почтовых отделениях уже завтра, 9 декабря, сообщил в своих соцсетях глава "Укрпочты" Игорь Смелянский.

При этом он предупредил, что уже 40% тиража выкуплено по предварительному заказу, поэтому онлайн ее не будет и появится она в продаже ненадолго.

В то же время те, кто заказал ее онлайн, получат марку в течение 3-5 дней, а большинство начнет получать уже в эту пятницу.

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"Определенное количество марок дадим нашим международным клиентам на площадках EBay и Amazon, которые не имели возможности ее купить раньше", - написал Смелянский.

Отдельно на онлайн-площадках можно будет приобрести тематические конверты, магниты и свитшоты.

Почтовые марки от "Укрпочты"

В апреле 2022 года "Укрпочта" выпустила почтовую марку "Русский военный корабль, иди...", что фактически стала пророческой: несколько дней спустя фрегат ЧФ России "Москва" был подбит и потоплен в Черном море.

Премьера марки вызвала невиданный ажиотаж - как в Украине, так и за рубежом: в первый день продали более 800 тысяч экземпляров. Все средства отправили ВСУ.

Также в "Укрпочте" презентовали марки, посвященные псу Патрону, победе Вооруженных сил, Крымскому мосту и др.

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