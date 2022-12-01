Марочный лист будет стоить 90 гривень, поделились в "Укрпочте".

"Укрпочта" выпустит новую марку "Оружие Победы" ко Дню Вооруженных сил Украины, который отмечается в нашей стране ежегодно 6 декабря.

Выпуск является благотворительным, а стоимость марочного листа - 90 грн, из которых 18 грн - благотворительный взнос, который будет использован на нужды ВСУ, сообщает генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский в Telegram.

Тираж листа только 200 тыс. экземпляров.

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"На изображениях, которые вы сможете увидеть, образцы военного отечественного и зарубежного вооружения: "Ольха", "Нептун", "Стугна-П", "Байрактар ТБ2", FGM-149 "Джавелин", "M142 Хаймарс", - отметил Смелянский.

Он также подчеркнул, что предзаказ новой марки "Оружие Победы" можно сделать уже сегодня в онлайн магазине "Укрпочты".

Какие уже вышли марки "Укрпочты" - интересные новости

Как сообщал УНИАН, 12 апреля "Укрпочта" ввела в обращение почтовую марку "Русский военный корабль, иди ...! Героям слава!" тиражом 1 млн штук.

"Русский военный корабль, иди ...!" - фраза, сказанная украинским защитником в ответ на предложение российского военного корабля сдаться, во время атаки на остров Змеиный в первый день вторжения России в Украину 24 февраля. После этого выражение стало одним из символов борьбы Украины с российскими захватчиками.

В мае была выпущена марка "Русский военный корабль ... Всё!". За первый день продажи было реализовано около 800 тыс. этих марок.

24 августа "Укрпочта" выпустила коллекционную марку "Свободные, несокрушимые, непобедимые" по случаю Дня Независимости Украины.

1 сентября президент Украины Владимир Зеленский и пес Патрон презентовали первую благотворительную марку "Укрпочты". Благодаря продаже марки "Пес Патрон" планируется собрать более 1 млн евро на машину для разминирования, остальные средства пойдут на поддержку приютов для животных. Лист включает 8 марок с изображением жизни Патрона, изготовленных на самоклеящейся бумаге. Тираж - 1 млн экземпляров.

14 октября "Укрпочта" запустила продажу новых марок "Слава Вооруженным силам Украины!" ко Дню защитников и защитниц Украины.

4 ноября "Укрпочта" ввела в обращение почтовую марку "Крымский мост на бис!".

11 ноября "Укрпочта" выпустила памятную почтовую марку "Херсон - это Украина!".

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