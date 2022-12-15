Тираж марки "Победного Нового года!" составляет 720 тысяч и 120 тысяч листов.

С сегодняшнего дня, 15 декабря, "Укрпочта" открывает предзаказ новогодней марки "Победного Нового года!".

Как сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский, автором рисунка, за который проголосовали более 15,5 тыс. украинцев, стала девочка из Николаева.

"Эскиз марки был доработан по вашим советам. Добавили несколько символических элементов: поле боя, покрытое снегом, и зажженные свечи на окне. Но основной месседж остается неизменным - война разлучила многих украинцев, создала границы там, где еще в прошлом новом году царили радость и смех", - отметил он.

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Отмечается, что продажа в отделениях "Укрпочты" начнется 19 декабря. Тираж составляет 720 тыс. марок и 120 тыс. листов.

Предзаказ новогоднего почтового выпуска "Победного Нового года!" можно осуществить в официальном онлайн-магазине "Укрпочты".

Почтовые марки и война

Как сообщал УНИАН, после полномасштабного вторжения России в Украину "Укрпочта" ввела в обращение почтовую марку "Русский военный корабль, иди ...! Героям слава!" тиражом 1 млн штук.

После потопления русского крейсера "Москва" была выпущена марка "Русский военный корабль ... все!". За первый день продажи было реализовано около 800 тыс. этих марок.

Впоследствии "Укрпочта" выпустила коллекционную марку "Свободные, несокрушимые, непобедимые" по случаю Дня Независимости Украины. В октябре "Укрпочта" запустила продажу новых марок " Слава Вооруженным силам Украины!".

4 ноября введена в обращение почтовая марка "Крымский мост на бис!".

11 ноября выпущена памятная почтовая марка "Херсон - это Украина!".

Также "Укрпочта" выпустила новую марку "Оружие Победы" ко Дню Вооруженных сил Украины, который отмечается в нашей стране ежегодно 6 декабря.

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