Тираж выпуска - 2,1 млн, приобрести марку можно как в отделениях "Укрпочты", так и онлайн.

Национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" ввел в обращение почтовую марку "Крымский мост на бис!".

Как сообщает "Укрпочта" в своем Telegram, спецгашение почтовой марки "Крымский мост на бис!"состоялось сегодня, 4 ноября, в символической локации - на вело-пешеходном мосту над Владимирским спуском, который в октябре стал целью врага и подвергся ракетной атаке, но остался невредимым.

Согласно сообщению, к церемонии приобщились автор арта Юрий Шаповал и председатель Фонда государственного имущества, делегат Курултая крымскотатарского народа и член украинской переговорной группы Рустем Умеров.

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Как отметил Умеров, Россия начала агрессию в Украине с оккупации Крыма, а Украина закончит эту войну, освободив все территории от врага. "Такого незаконного сооружения, как "Крымский мост", в украинском Крыму не будет", - подчеркнул он.

В чат-боте "Укрпочты" сообщается, что новая марка призвана не только зафиксировать факт уничтожения ключевой транспортной сооружения оккупантов, но и отметить героизм всех причастных к этому разрушению.

Тираж выпуска - 2,1 млн почтовых марок, или 300 тыс. листов, из которых 80 тыс. уже предзаказали. Номинал — М, что является эквивалентом 18 грн.

Купить новый почтовый набор можно как в отделениях "Укрпочты", так и онлайн: bit.ly/Krym-mist

Также можно купить не фирменный тематический мерч: футболки, свитшоти или магниты с изображениями этой и других легендарных марок.

Связанные с войной марки "Укрпочты"

Как сообщал УНИАН, 12 апреля "Укрпочта" ввела в обращение почтовую марку "Русский военный корабль, иди ...! Героям слава!" тиражом 1 млн штук.

"Русский военный корабль, иди ...!" - фраза, сказанная украинским защитником в ответ на предложение российского военного корабля сдаться, во время атаки на остров Змеиный в первый день вторжения России в Украину 24 февраля. После этого выражение стало одним из символов борьбы Украины с российскими захватчиками.

В мае была выпущена марка "Русский военный корабль ... все!". За первый день продажи было реализовано около 800 тысяч этих марок.

24 августа "Укрпочта" выпустила коллекционную марку "Свободные, несокрушимые, непобедимые" по случаю Дня Независимости Украины.

1 сентября президент Украины Владимир Зеленский и пес Патрон презентовали первую благотворительную марку "Укрпочты". Благодаря продажам марки "Пес Патрон" планируется собрать более 1 млн евро на машину для разминирования, остальные средства пойдут на поддержку приютов для животных.

14 октября "Укрпочта" запустила продажу новых марок "Слава Вооруженным силам Украины!" ко Дню защитников и защитниц Украины.

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