Тираж составит 1 миллион экземпляров.

"Укрпочта" выпустит новые почтовые марки "Слава Вооруженным Силам Украины!" ко Дню защитников и защитниц Украины.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

"Марочный лист "Слава Вооруженным Силам Украины!" состоит из 6 почтовых марок с иллюстрациями военнослужащих, каждая из которых отображает отдельный вид вооруженных сил и отдельный род украинских войск. Кроме марок, также будет выпущено 6 конвертов с эмблемами войск, 6 карточек и конверт "Первый день". Тираж марочного листа – 1 миллион экземпляров", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что выпуск марок благотворительный: часть собранных средств будет направлена на помощь Вооруженным силам Украины.

Где можно купить почтовые марки

Купить почтовый выпуск "Слава Вооруженным Силам Украины!" можно начиная с 14 октября в городских отделениях "Укрпочты" по всей стране, а также в официальном онлайн-магазине "Укрпочты".

Кроме того, новый почтовый выпуск будет продаваться в официальных онлайн-магазинах "Укрпочты" на маркетплейсах Prom, Kasta, Rozetka, eBay и Amazon.

Когда восстановление погашения

Отмечается, что погашение штемпелем "Первый день" состоится в Киеве 14 октября. Спецгашение "Слава ВСУ!" будут проходить 14-15 октября во всех филиалах "Укрпочты" (штемпели временно оккупированных территорий АР Крым, г. Севастополя и Херсонской области будут работать на Киевском главпочтамте).

"Автор выпуска "Слава Вооруженным Силам Украины!" - украинский художник Антон Хрупин, известный украинцам по почтовому выпуску "Свободные. Несокрушимые. Непобедимые", презентованному "Укрпочтой" ко Дню независимости Украины", - говорится в сообщении.

Марки "Укрпочты" и война

Как сообщал УНИАН, 12 апреля "Укрпочта" ввела в обращение почтовую марку "Русский военный корабль, иди ...! Героям слава!" тиражом 1 млн штук. "Русский военный корабль, иди ...!"- фраза, сказанная украинским защитником в ответ на предложение российского военного корабля сдаться, во время атаки на остров Змеиный в первый день вторжения России в Украину - 24 февраля.

В мае было выпущена марка "Русский военный корабль ... все!". За первый день продажи было реализовано около 800 тыс. этих марок.

24 августа государственное предприятие "Укрпочта" выпустило коллекционную марку "Свободные, несокрушимые, непобедимые" по случаю Дня Независимости Украины.

1 сентября была презентована первая благотворительная Марка "Укрпочты" - "Пес Патрон". Благодаря продаже марки "Пес Патрон" планируется собрать более 1 млн евро на машину для разминирования, остальные средства пойдут на поддержку приютов для животных.

Также по случаю повреждения Крымского моста в "Укрпочте" анонсировали выпуск новой почтовой марки.

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