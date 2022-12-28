Со следующего года "Укрпочта" будет присылать марки сразу после выпуска, не дожидаясь окончания месяца.

Компания "Укрпочта" готовит три выпуска новых марок на январь – февраль следующего года. В 2023 году выпусков будет больше, но тиражи будут меньше.

"Так получилось, что последние выпуски Херсон, Крымский Мост, Новый Год, Щедрик и Оружие – были раскуплены почти за считанные дни, и, конечно, я получаю многочисленные сообщения, что много кому не хватило наших марок", - сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский в Telegram.

Кроме того, Смелянский отметил, что со следующего года "Укрпочта" будет присылать марки сразу после выпуска, не дожидаясь окончания месяца. По его словам, в 2023 году выпусков будет больше, но тиражи будут меньше.

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"Но меньше не значит, что не такие крутые, потому что уже готовим нестандартные 3 выпуска на январь – февраль", - анонсировал гендиректор "Укрпочты".

Чтобы не пропустить марки в следующем году, он предложил подписаться на филателистический абонемент "Укрпочты". Тогда можно будет приобрести все марки в количестве от 1 до 3 штук с бесплатной доставкой.

Марки от "Укрпочты"

Как сообщал УНИАН, 12 апреля "Укрпочта" ввела в обращение почтовую марку "Русский военный корабль, иди ...! Героям слава!" тиражом 1 млн штук. В мае было выпущено марку "Русский военный корабль ... все!". За первый день продажи было реализовано около 800 тыс. этих марок.

24 августа "Укрпочта" выпустила коллекционную марку "Свободные, несокрушимые, непобедимые" по случаю Дня Независимости Украины. 1 сентября была презентована первая благотворительная марку "Пес Патрон".

14 октября "Укрпочта" запустила марку "Слава Вооруженным силам Украины!" ко Дню защитников и защитниц Украины. 4 ноября введена в обращение почтовая марка "Крымский мост на бис!".

11 ноября выпущен памятный почтовый марку "Херсон - это Украина!". Ко Дню Вооруженных сил Украины, который отмечается 6 декабря, выпущен марку "Оружие Победы". 15 декабря "Укрпочта" открыла предзаказ новогодней марки "Победного Нового года!". 23 декабря "Укрпочта" ввела в обращение почтовую марку "Щедрик. Carol of the Bells", которая является заключительной в цикле марок, выпущенных в 2022 году.

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