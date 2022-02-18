Петиция о запрете платформы пока собрала лишь 376 подписей.

В Украине предлагают запретить приложение TikTok. С такой инициативой выступили украинцы, которые считают, что платформа якобы "распространяет дезинформацию" и плохо влияет как на детей, так и на взрослых.

Петиция с соответствующим требованием появилась на сайте президента.

Так, авторы петиции хотят, чтобы в Украине запретили приложение TikTok. Судя по описанию, платформой не нужно пользоваться ни детям, ни взрослым. По мнению авторов предложения о запрете приложения, он "распространяет дезинформацию", которая затем негативно влияет на общество.

"Большинство детей, если не все, никогда не проверяют увиденную в соц. платформах информацию и воспринимают ее как правду первой инстанции, из-за этого много дезинформации попадает в головы детей и иногда создает ненужную панику. Да и в целом платформа способствует деградации общества", - указали авторы петиции.

Впрочем, инициатива пока получила не так много подписей от других украинцев. Сейчас петицию подписали лишь 376 пользователей, хотя для ее рассмотрения нужно собрать 25 тысяч подписей. Удастся ли людям, выступающим против приложения TikTok, добиться запрета платформы, пока неизвестно.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Twitter серьезно взялись за интернет-"троллей" и ненавистников. Теперь их будут активнее блокировать.

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