В Украине с июля 2021 года работает автоматизированная система исполнительного производства, которая позволяет автоматически блокировать банковские счета должников. Хорошая инициатива, которая на практике, к сожалению, имеет много несовершенств, что позволяет должникам уклоняться от выплат, а частных судебных исполнителей превращает в курьеров-почтальонов.

Указанная автоматизированная система должна осуществляться автоматически с помощью прикладного программного интерфейса информационных систем банков, она не нуждается в бумажных запросах и почтовой переписке. Но как этот процесс происходит на практике? По моему опыту - довольно сложно. Почему?

Только 20 из более 70 украинских банков присоединились к системе электронного обмена

Дело в том, что после получения исполнителем постановления от суда, о нем срочно должны узнать банки. Но по состоянию на сегодня, только 20 из более 70 украинских банков присоединились к системе электронного обмена. Поэтому "срочно" сообщить можно только эти, подключенные к системе, учреждения. Другие пути доставки постановлений в банки, кроме названой новой автоматизированной системы исполнительного производства, - письменное уведомление Укрпочтой и личная доставка исполнителем. Таким образом, в большинстве случаев постановление приходится печатать и физически отправляться на почту или в банки.

Здесь надо отметить, что даже в случае личной доставки постановления зафиксировать время его вручения проблематично: банк проставляет только дату, то есть человеческий фактор из процесса не устраняется, и появляется фора во времени для содействия должнику в выводе средств со счета. В случае же отправки постановления по почте, момент ее поступления в банк вообще определить невозможно, и коридор времени для возможных злоупотреблений с выводом средств увеличивается во много раз.

Еще один проблемный вопрос: как исполнитель определяет, в какие именно банки надо направить постановление об аресте средств?

Если должник юридическое лицо или ФЛП, то благодаря информации из базы ГНИ, исполнитель знает все счета должника уже на момент вынесения постановления. Но в ситуации с должником-физическим лицом консолидированной базы данных не существует. Счета физлица исполнитель в оперативном порядке вынужден арестовывать "вслепую", применяя в постановлении термин "все имеющиеся", и рассылать ее в как можно большее количество банков наугад.

И, опять же, быстро такую рассылку можно сделать лишь по 20 банкам. С другими - Укрпочта или личный визит…

Процесс списания арестованных средств со счета... никак не автоматизирован

Также, важно упомянуть о процессе списания арестованных средств со счета. Эту функцию выполняет оформленное исполнителем платежное требование, которое должно быть направлено в банк должника, где выполняется постановление об аресте. Но, к сожалению, этот этап вообще никак не автоматизирован. Исполнитель, осуществляющий распределение средств и платежи под контролем государственного банка через систему клиент-банк, на сегодня не имеет технической возможности выставить тем же путем платежное требование на банк должника для списания арестованных средств.

Сначала исполнитель едет в определенное обслуживающим банком отделение, чтобы поставить подтверждающий штамп на оформленное платежное требование о том, что он является клиентом этого банка. Затем нужно вернуться в банк должника или на почту, чтобы доставить требование на исполнение. Если учесть, что отправка платежных требований должна быть осуществлена не позднее следующего дня после наложения ареста, электронная отправка постановления об аресте не освобождает исполнителя от турне в тот же или на следующий день с платежным требованием.

Учитывая описанное положение вещей, о полной автоматизации и оптимизации, устранении "человеческого фактора", а также эффективности работы по взысканию средств, говорить довольно сложно.

Частные исполнители приносят в госбюджет почти полмиллиарда гривень в год налогов

Система еще требует много работы и, по моему мнению, государство прямо заинтересовано в доработке автоматического механизма списания долгов. Частные исполнители приносят в государственный бюджет почти пол миллиарда гривень в год налогов от своего дохода.

Если говорить о конкретных шагах, то для доработки существующей системы необходимо, во-первых, обязать все коммерческие банки присоединиться к системе электронного обмена с одновременной доработкой программного обеспечения. Для этого у банка немного больше возможностей и ресурсов, чем у ФОПа, который должен внедрить РРО.

Во-вторых, технически дополнить ПО государственного банка, что обслуживает исполнителей, возможностью оформлять платежное требование онлайн, не тратя время на его развоз по банкам.

А пока этого не произошло, получив в суде исполнительный документ, приказ или исполнительное письмо, вы, как взыскатель, должны не терять времени, чтобы успеть поймать средства на счетах вашего должника. Ну, а ваш частный исполнитель будет делать все возможное в существующих условиях, чтобы открыть срочное производство и арест счетов.

Константин Игнатенко, частный судебный исполнитель