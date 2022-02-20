Сейчас существуют ограничения по возрасту: бойцом теробороны может быть человек в возрасте от 18 до 60 лет.

Чтобы привлечь больше людей в Силы территориальной обороны, предельный возраст резервистов могут увеличить.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал начальник штаба-заместитель командующего Сил территориальной обороны ВСУ Сергей Собко.

Он рассказал, что не все желающие могут попасть в Силы тероборони, поскольку не проходят по возрасту. Поэтому размышляют над поднятием предельного возраста резервистов, например, до 70 лет.

"Возможно, будем предлагать увеличить немножечко возраст, от 60 – до 65 или до 70", – сказал Собко.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что количество членов сил территориальной обороны в Украине должно достигать 2 миллионов человек для защиты страны в случае нового вторжения российских войск.

Согласно опросу Украинского института будущего, проведенного в январе, в ряды территориальной обороны готовы вступить 56% украинцев.

Напомним, на фоне угрозы полномасштабной российской агрессии в Украине вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления". Указано, что ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины принадлежит Силам территориальной обороны ВСУ.

В территориальную оборону могут вступать горожане даже без опыта военной службы. Для зачисления необходимо пройти медицинский, профессиональный и психологический отбор и подписать контракт добровольца территориальной обороны.

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