В СНБО решили максимально увеличить количество военных, которые будут заниматься вопросом территориальной обороны.

Количество членов сил территориальной обороны в Украине должно достигать 2 миллионов человек для защиты страны в случае нового вторжения войск Российской Федерации, стянутых к границам Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал в Харькове после заседания выездного заседания СНБО.

Секретарь СНБО рассказал, что сегодня был рассмотрен вопрос о состоянии выполнения Закона Украины об основах национального сопротивления, который вступил в силу 1 января 2022 года.

"По соответствующему вопросу были приняты протокольные поручения, которые поставил президент. Было проголосовано: все члены Совета нацбезопасности и обороны поддержали этот вопрос. На сегодняшний день мы должны максимально увеличить количество наших военных, которые будут заниматься вопросом территориальной обороны", - сказал Данилов.

В частности, по его словам, сегодня на заседании в Харькове, "главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный поставил задачу - число членов территориальной обороны должно достигать 2 млн граждан нашей страны, которые готовы будут защищать нашу страну в случае необходимости".

Как сообщал УНИАН, согласно опросу, который был проведен в январе, в ряды территориальной обороны готовы уже сейчас вступить 56% украинцев.

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