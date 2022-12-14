Двери убежищ закроются за 5 минут до любого ожидаемого удара.

В убежищах Киева в случае ядерного удара на всех мест не хватит.

Как пишет The New York Times со ссылкой на комментарий главы Киевской ОВА Алексея Кулебу, в области готовят дополнительно 425 приютов с продуктами, водой и радиоаппаратурой.

Однако в убежищах для всех места не хватит, говорит Кулеба. Двери приютов закроются за 5 минут до любого ожидаемого удара, чтобы защитить от радиации тех, кто уже находится внутри.

Видео дня

Алгоритм действий при ядерном взрыве

Помните: у вас есть 10 минут, чтобы найти убежище и спастись. Перед тем, как отправляться в свое убежище, запаситесь бутилированной водой, фонарем и батарейками, радио, спичками, продуктами и аптечкой.

Читайте другие советы на УНИАН.

Ядерные угрозы Кремля

Выступая перед Советом по правам человека 7 декабря, Путин заявил, что "угроза ядерной войны нарастает". При этом он также уточнил, что Россия не использует ядерное оружие первой.

"Россия не применит ядерное оружие первой, но если не применит первой, то, значит, и второй не применит", - сказал он.

Эскалационную риторику Москва начала в сентябре 2022 года – после разгрома ВС РФ под Харьковом. Тогда Россия утверждала, что взяла под "ядерный зонтик" и оккупированные части Украины, в том числе Херсонскую область, часть котой в ноябре уже освободили ВСУ.

После этого США предупредили Москву о последствиях применения в Украине ядерного оружия.

В ноябре в НАТО отметили, что риск ядерной войны "остается низким", хотя россияне ведут себя "безответственно". А уже в декабре "ядерные" базы – аэродромы стратегической авиации РФ – были поражены неизвестными беспилотниками, что продемонстрировало Западу уязвимость ядерных сил РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: