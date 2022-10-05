Россия за всю историю своего существования как РФ ни разу не проводила испытания ядерного оружия, подчеркивает Грабский.

Военный эксперт Сергей Грабский уверен, что угрозы российского диктатора Владимира Путина использовать ядерное оружие – не более чем блеф.

Об этом он заявил в эфире телемарафона FREEДОМ.

Ранее в СМИ появилась информация, что якобы Путин направил из центральных областей к границам Украины эшелон специализированной военной техники 12-го ГУ Минобороны РФ, которое отвечает за контроль и эксплуатацию ядерного арсенала. Эксперт называет это выдумками.

"Это исключительно политическая игра. Самый простой пример, чтобы остановить эти разговоры – Россия за всю историю своего существования как РФ ни разу не проводила испытания ядерного оружия. Вообще никогда. Все эти разговоры о перемещении ядерных объектов звучат как ядерный блеф", – говорит Грабский.

Грабский также подчеркивает, что сегодня остается под большим вопросом, "что имеет противник и как это может быть использовано".

"Ядерный эшелон – сказка какая-то. Я еще лейтенантом занимался этими вопросами. Мы прекратили действия с такими игрушками еще в 1989 году. С тех пор никто никогда этим не занимался", – комментирует он.

Эксперт также подчеркивает, что использование ядерных компонентов, как в оружии, так и в энергетике, серьезно контролируется и мониторится.

"Любое движение, отличное от нормальных эксплуатационной деятельности, вызывает однозначную и немедленную реакцию", – отмечает Грабский.

Как пример он приводит ситуацию на Запорожской АЭС, когда после того, как датчики перестали отвечать на запросы, на место отправилась делегация МАГАТЭ во главе с руководителем организации.

"Если мы берем условную базу хранения даже тактических ядерных боеприпасов, она мониторится в режиме 24/7 и любая аномальная активность вызывает моментальную реакцию по официальным и неофициальным каналам. Можно читать итальянскую прессу, The Times, но я больше доверяю официальным источникам из Вашингтона, которые специально неоднократно подчеркивали, что никакой деятельности, связанной с возможным применением ядерного оружия, не отмечается", – добавил Грабский.

Ядерный шантаж Путина: что стоит знать

21 сентября российский президент Владимир Путин прибег к ядерному шантажу. Он заявил, что "в отношении России ведется ядерный шантаж". Он пригрозил, что в случае угроз для территориальной целостности Россия "использует все имеющиеся средства, это не блеф". Украинский президент Владимир Зеленский считает, что это только первые шаги ядерного шантажа Путина и также не считает, что это блеф.

Заместитель главы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий также отмечал, что Путин серьезно рассматривает возможность ядерной войны. В то же время начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов опроверг вероятность ядерного удара России по территории Украины в ближайшее время.

Министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что не видит "ничего, что заставило бы поверить, что Путин принял решение" применить ядерное оружие.

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко предупреждал, что следующие месяц-полтора украинцы должны быть готовы к психологическим войнам и постоянным угрозам ядерным ударом со стороны РФ.

На этой неделе сообщения о якобы подготовке РФ к ядерному удару начали появляться в европейских медиа. Издание La Repubblica со ссылкой на разведку НАТО сообщило, что Россия вывела в Белое море подводную лодку "Белгород" с ядерными торпедами "Посейдон", которые еще называют боеголовками "Судного дня". В Центре противодействия дезинформации СНБО на это заявили, что на сайте НАТО такая информация не обнародована, и что она может сыграть на руку российской пропаганде.

На страницах британской The Times появилась информация, что президент РФ Владимир Путин направил к линии фронта так называемый "ядерный поезд". Мол, глава Кремля планирует испытания ядерного оружия рядом с границей Украины.

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