Садовый также рассказал, как во Львове помогают людям из других регионов.

Мэр Львова Андрей Садовый отмечает, что в последний раз такая нагрузка на Львовский вокзал была во время Второй мировой войны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время телемарафона на украинских телеканалах.

"Нетипичная нагрузка на наш железнодорожный вокзал. Потому что в последний раз, на самом деле, такая нагрузка была только во время Второй мировой войны. Очень много людей. И в разы больше, чем есть пропускная способность. Но нам удалось навести порядок и даем возможность людям, питание привозим, воду привозим", - сказал Садовый.

Он также рассказал, что людей, которые приезжают во Львов из других городов, расселяют, в частности, в студенческих общежитиях и в спортзалах школ.

"Львовяне несут теплые вещи, карематы, вещи первой необходимости... Подключились все наши рестораны, кафе", - добавил мэр.

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