Захватчики завезли стройматериалы, лекарства для военного госпиталя и несколько сотен комплектов военной формы.

В порт оккупированного Мариуполя зашли первые российские корабли с грузом двойного и военного назначения.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в Telegram, что захватчики завезли стройматериалы, лекарства для военного госпиталя и несколько сотен комплектов военной формы.

"Сообщают, что в оккупационной администрации порта качество военной формы — самая главная тема для сарказма, потому что она хуже спецодежды рабочих при Украине", — добавил советник мэра.

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По его словам, рабочих местных заводов все чаще вербуют для поездок в командировки на временно оккупированные территории Херсонщины якобы для строительства укреплений.

"Предлагают повышенную заработную плату и безопасность, рассказывая о несуществующих 7-8 линии обороны. Из-за нехватки работы в городе и отсутствия профильной работы на заводах количество желающих растет. Однако существует риск, что таким образом начата очередная волна скрытой мобилизации", — подытожил Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе

С начала марта Мариуполь находился в блокаде оккупационных войск РФ. Захватчики сбрасывали бомбы на Мариупольский роддом, драматический театр и другие здания, в которых находились мирные люди.

По оценкам украинских властей, в результате российской агрессии было уничтожено более 95% всех сооружений города.

В середине мая защитники "Азовстали" вышли с территории завода, где держали оборону более 80 дней. После этого Мариуполь оказался в полной оккупации.

13 октября советник Андрющенко рассказал, что в Мариуполе большое количество горожан до сих пор живут в подвалах и готовят на улице, а также добавил, что отопительного сезона в городе по факту нет.

7 ноября сообщалось, что Российские войска готовят линию обороны вокруг Мариуполя.

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