Линия обороны проходит в районе трассы между Мариуполем и пгт Никольское.

Российские войска готовят линию обороны вокруг Мариуполя.

Как заявил в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко, сейчас в Мариуполе работает два завода по производству противотанковых "пирамидок".

Эти "пирамидки", добавил Андрющенко, россияне везут в сторону Запорожья и Херсонской области.

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Линия обороны проходит в районе трассы между Мариуполем и пгт Никольское. Также РФ усиливает направление с севера в селе Старый Крым.

"Несмотря на все заявления "Россия здесь навсегда", в реальности у россиян нет такого оптимизма. Поэтому, если к Харьковскому контрнаступлению они выкапывали технику для фронта, то сегодня в тренде процесс значительного укрепления Мариуполя", - написал Андрющенко.

Россияне перешли к обороне на большинстве участков фронта

К таким выводам пришли аналитики британской разведки. По мнению западных специалистов, частично мобилизованные не позволяют агрессору вести полноценные наступательные операции.

Ситуацию для врага ухудшают и регулярные атаки ВСУ на логистические пути РФ по поставкам оружия и техники. На дефицит боеприпасов жалуются уже и сами оккупанты.

Как сообщил аналитик Defense Express Иван Киричевский, после провала на Харьковщине и потери железнодорожного узла в Купянске России грозит каскадный обвал фронта по всей линии.

Уже поступили сообщения о возведение линии обороны в Лисичанске, Херсонской области, окапывании на берегу Черного моря и попытке остановить продвижение ВСУ на участке Сватово-Троицкое-Кременная.

Вместе с тем оккупанты продолжают бессмысленные штурмы Бахмута, Павловки, Соледара и других населенных пунктов на востоке.

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