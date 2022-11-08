В частности, на оккупированных украинских территориях группой "Вагнер" возводятся оборонительные бетонные укрепления, известные как "зубы дракона".

Россия прилагает значительные усилия для возведения фортификационных сооружений в тылу для предотвращения внезапного контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки в Twitter.

"Россия начала строительство оборонительных сооружений вокруг оккупированного южного украинского города Мариуполь. Два завода производят бетонные пирамидальные противотанковые конструкции, известные как зубы дракона, для этой цели", - говорится в сообщении.

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В частности, эти конструкции "зубы дракона", вероятно, были установлены между Мариуполем и селом Невельське и от северного Мариуполя до поселка Старый Крым.

Как отмечают в британской разведке, Мариуполь является частью "сухопутного моста" России в оккупированный Крым - ключевой логистической линией связи.

Также конструкции "зубы дракона" были отправлены для подготовки оборонительных укреплений в оккупированных Запорожской и Херсонской областях.

"Россия укрепляет свои линии во всех районах оккупации. 19 октября 2022 года владелец группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявлял о строительстве укрепленной оборонительной "линии Вагнера" в оккупированной Россией части Луганской области", - говорится в сообщении.

"Эта деятельность свидетельствует, что Россия прилагает значительные усилия для подготовки глубокой обороны за пределами ее нынешней линии фронта, вероятно, чтобы предотвратить любые внезапным продвижением украинских сил в случае прорыва", - отмечается в сообщении.

Потери России на войне в Украине

Российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения потеряли 277 самолетов, а также 260 вертолетов. Общее количество ликвидированных оккупантов составляет около 76460 человек.

3 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов сообщил, что Россия потеряла в Украине вдвое больше самолетов, чем СССР за время войны в Афганистане.

Между тем, аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают параллельно со значительными потерями личного состава во время боевых действий в Украине российская армия продолжает сталкиваться с выраженными проблемами поставки тяжелой военной техники. В частности, Россия в середине октября теряла более 40 единиц бронетехники в день.

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