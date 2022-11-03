Советник городского головы отметил, что оккупанты анонсировали новые квартиры для жителей Мариуполя, а по факту это комнаты в одном общежитии.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что отопительного сезона во временно оккупированном Мариуполе по факту нет.

"Отопительного сезона в Мариуполе по факту нет. То есть, оккупанты отчитались, что они запустили 9 котельных из 67. Практически, это не хватает даже на 10% жилого фонда, который на сегодняшний день остался в Мариуполе. Не говоря о том, что много людей до сих пор живет в подвалах, в домах с закрытыми пленкой и фанерой окнами", - сказал Андрющенко.

Он добавил, что оккупанты пытаются раздать электрические обогреватели для жилых помещений, но такими мерами вопрос обогрева решить невозможно.

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"Срочно оккупанты пытаются решить этот вопрос раздачей электрических обогревателей, но это не спасает, потому что невозможно обогреть все количество помещений обогревателями. Мы видим картину, когда начинает отключаться электричество, потому что работы по восстановлению электроснабжения не предусматривают такое напряжение на электросеть. Оккупационные власти выдали рекомендацию, чтобы брать по одному обогревателю на всю квартиру. При этом, если вы его включили, то должны выключить все электрические принадлежности, которые есть в квартире. То есть, мы понимаем, что это еще только начало, и это мы еще не имеем минусовой температуры", - подчеркнул Андрющенко.

Советник городского головы отметил, что оккупанты анонсировали новые квартиры для жителей Мариуполя, а по факту это комнаты в одном общежитии.

"Так громко анонсированы все эти новые квартиры, маневренные фонды, как они называют, обернулись тем, что готово лишь одно общежитие. И люди туда не очень охотно переезжают, потому что там условия далеки от нормальных - набитые людьми комнаты, несмотря мужчины, женщины, семья или не семья. И поэтому абсолютное большинство населения живет фактически почти на улице",- сказал Андрющенко.

Также он рассказал, что оккупанты накануне зимы, пока не начали вывозить людей из временно оккупированного Мариуполя, но уже готовятся к процессу депортации и проводят соответствующие информационные мероприятия.

"Еще нет, но мы уверены, что к этому процессу они готовятся. Проведены соответствующие опросы людей, их информационно к этому процессу готовят. И мы уверены, что в течение ноября мы увидим новые автобусы в сторону России, которые будут вывозить людей из Мариуполя, вывозить украинцев на российскую территорию. Потому что Мариуполь, никакими мерами, которые они принимают, невозможно обеспечить теплоснабжением, ни в каком виде", - подчеркнул Андрющенко.

Ситуация в оккупированном Мариуполе: что известно

13 октября советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в оккупированном Мариуполе большое количество горожан до сих пор живут в подвалах и готовят на улице.

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