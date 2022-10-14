В том же районе города в одном из домов из-за полного разрушения квартир целый подъезд людей живет в подвале и в самом подъезде.

В подвале разрушенной больницы в Мариуполе с марта живут 12 стариков, им помогают соседи.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Приморский район. В подвале разрушенной больницы железнодорожной дороги с марта до сих пор обитают 12 людей пожилого возраста. Выживают исключительно из-за помощи соседей. Оккупационная власть просто не замечает подобных проблем, потому что в телевизор их красиво не упакуешь", - подчеркнул он.

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Кроме того, добавил Андрющенко, в том же районе, по адресу ул. Кронштадтская 12, "целый подъезд вынужденно живет в подвале и подъезде".

"Квартиры разрушены до основания. А в то время в новый показательный квартал распределяют приближенных к оккупационной власти людей", - отметил советник мэра.

Жизнь в Мариуполе

Как известно, с начала марта Мариуполь находился в блокаде оккупационных войск РФ. Захватчики сбрасывали бомбы на Мариупольский роддом, драматический театр и другие здания, в которых прятались мирные люди.

По данным премьер-министра Дениса Шмигаля, в результате российской агрессии было уничтожено более 95% всех сооружений города.

В середине мая защитники "Азовстали" вышли с территории завода. Они держали оборону более 80 дней. После этого Мариуполь оказался в полной оккупации.

Ранее мэр города Вадим Бойченко сообщил, что в Мариуполе остается более ста тысяч жителей. В большей части города нет воды и света, отопительный сезон не смогут начать.

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