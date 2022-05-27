Евстратий Зоря раскритиковал постановление Собора.

Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря относительно решения Собора УПЦ (Московского патриархата) считает, что слова о "независимости и самостоятельности" – это изобретение для прикрытия зависимости и несамостоятельности.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Итоги "Собора УПЦ" можно кратко оценить словами митрополита Епифания в докладе на Архиерейском соборе ПЦУ: "Из большой тучи - маленький дождь", - отметил архиепископ.

По его словам, выражения в постановлении Собора относительно российской агрессии "максимально мягкие и обтекаемые".

"Это после трех месяцев страданий, которые главным образом коснулись областей, где много симпатиков МП. На все, что сочли нужным сказать о войне, найдено 40 слов! И ни одного из них - об оценке идеологии "русского мира" как основы агрессии и о своей роли в распространении этой идеологии", - подчеркнул архиепископ.

"Выражаем несогласие "с позицией Кирилла - то есть не осуждаем, не разрываем связь, а просто "выражаем несогласие". Здесь явно видна формулировка митрополита Онуфрия - на украинском несогласие высказывают, а не выражают", - отметил Зоря.

Также архиепископ убежден, что "зачистка устава" - это то же самое, что отсутствие слов "Московский патриархат" в официальном названии: попытка скрыть то, что "УПЦ" - остается в юрисдикции Московского патриархата".

"Слова о "независимости и самостоятельности" - изобретение еще 1990 (!) года для прикрытия зависимости и несамостоятельности. Есть автокефалия и автономия. Собор ни слова не сказал об автокефалии - даже о теоретическом желании ее достижения. Что означает "независимость и самостоятельность 2.0"? Новый интерфейс старой программы? Если эта "независимость и самостоятельность" более независимая и самостоятельная, чем была, то не является ли это одно признанием правоты утверждений УАПЦ/УПЦ КП/ПЦУ, что "самостоятельность и независимость" на самом деле не была ни тем, ни другим?", - подчеркнул он.

Относительно того, будут ли поминать в дальнейшем в УПЦ имя московского патриарха, архиепископ Евстратий отметил, что это, возможно, будет видно из изменений в уставе.

"Но, судя по формулировкам постановлений, митрополит Онуфрий будет поминать, а это означает дальнейшую зависимость от Кирилла всей митрополии", - написал он.

Среди прочего, архиепископ прокомментировал пункт постановления Собора УПЦ относительно диалога с православной церковью Украины.

"Чтобы диалог состоялся" относятся три предпосылки: согласиться, что громады не будут переходить из МП в ПЦУ; согласиться с тезисами пропаганды МП против ПЦУ; согласиться с тем, что иерархия ПЦУ - "неканоническая". То есть Собор отвергает предложение Архиерейского Собора ПЦУ о диалоге без предварительных условий? Ждем разъяснения от другой стороны, но пока что это выглядит так: выполнение трех предпосылок должно лишь открыть диалог без ясно обозначенной цели", - подчеркнул он.

По мнению архиепископа Евстратия, быстрое проведение за день собрания Синода, Собора епископов и Собора УПЦ "имело целью максимально свернуть дискуссию".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 мая, Собор Украинской православной церкви (Московского патриархата) принял решение о своей полной самостоятельности и независимости, и выразил несогласие с позицией патриарха Кирилла относительно войны в Украине.

В постановлении Собора УПЦ отмечается, что Собор, который состоялся в городе Киеве, рассмотрел вопросы церковной жизни, которые возникли в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины.

По результатам работы Собор осудил войну и выразил соболезнования всем, кто пострадал в войне; Собор обратился к властям Украины и властям России с просьбой продолжать переговорный процесс и поиск сильного и умного слова, которое бы смогло остановить кровопролитие".

Относительно образования Православной церкви Украины в постановлении, в частности отмечается, что Собор "не теряет надежды на возобновление диалога".