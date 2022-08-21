Этим ребенком оказался сын коллаборантки-воспитательницы.

Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области на "открытие" россиянами детского сада привели лишь одного ребенка - сына работницы этого учреждения дошкольного образования.

Об этом сообщила депутат Новокаховского городского совета Ирена Лепень.

"На открытие детского сада "Ивонька" в Новой Каховке под патронатом оккупанта пришли новая гауляйтерная заведующая, одна воспитательница и один посетитель – мальчик работницы садика. Другие дети посещать этот детсад отказались", - рассказала она.

Оккупационные власти Херсонщины также грозятся родителям штрафовать на 148 тыс. рублей за несогласие отдавать детей в "новые" школы. Такие меры называют предупредительными, сообщили в Херсонской ОВА.

"С сентября в захваченных учебных заведениях области захватчики планируют начать учебный год по российским программам. Семьям, которые отказываются отдавать на такое "обучение" своих детей, угрожают выселением и конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил, что в последнее время российские оккупанты на Херсонщине усилили фильтрационные меры, а количество людей, которых они похищают, увеличивается.

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