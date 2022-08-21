Российские военные активно привлекают авиацию для боев.

Оккупантам дали задание не дать Вооруженным силам Украины перейти к контрнаступлению. Они до последнего будут защищать сухопутный коридор в оккупированный Крым.

Об этом офицер ВСУ Валерий Прозапас заявил в эфире телеканала "Эспрессо".

"Я думаю, что им поставили четкую задачу не дать Вооруженным силам Украины перейти к контрнаступлению. Россияне будут защищать сухопутный коридор в Крым, который является очень важным для них. Поэтому нам нужно больше оружия и лучше подготовиться к контрнаступлению, чтобы выбить оккупантов с нашей земли", - добавил он.

По словам офицера, россияне активно привлекают авиацию по украинским позициям на Херсонщине.

"В течение последнего месяца россияне ведут активную оборону своих позиций на Херсонщине. Мы же стараемся продвинуться дальше. На юге Украины сказывается превосходство российской армии в авиации. Поскольку те территории, которые мы тяжелыми боями освободили, русские атакуют с неба. По 3-4 вылета за день делают россияне по нашим позициям", - рассказал Прозапас.

Несколько ранее сообщалось, что Россия сокращает воинские части из-за больших потерь личного состава.

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