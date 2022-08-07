Российские захватчики открывают учреждения, где якобы все желающие могут получить 10 тысяч рублей.

На временно захваченных территориях Херсонской области появляется все больше учреждений, где якобы любой желающий может получить материальную помощь в размере 10 тысяч рублей от оккупантов. Однако таким шагом россияне пытаются "купить" голоса жителей региона для псевдореферендума.

Соответствующей информацией поделились представители Херсонской областной военной администрации на официальной странице на Facebook.

"Оккупанты хотят "купить" голоса жителей Херсонщины перед проведением фейкового референдума. На территории области открывается все больше учреждений, где всем желающим обещают выдать материальную помощь в размере 10 тыс. рублей. Также, по информации Центра противодействия дезинформации, оккупанты ищут помещение для проведения псевдореферендума и формируют своих представителей СМИ для пропаганды", — сообщили в Херсонской ОВА.

Из сообщения напрашивается вывод, что граждан заманивают материальной помощью. А в результате оккупанты получают личные данные, которые будут использованы для фальсификации результатов так называемого "референдума".

Как сообщал УНИАН, россияне планируют провести псевдореферендум на временно захваченных территориях юга до конца сентября. Чаще всего упоминается середина месяца.

При этом в Офисе президента заявили, что агрессору не удастся удержать регионы, где планируется проведение фейкового референдума. Однако оккупанты продолжают собирать личные данные: они раздают пенсионерам по 20 тысяч рублей, а взамен требуют персональную информацию.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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