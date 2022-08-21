Под ударом фильтрационных мероприятий оказались активисты и учителя.

В последнее время российские оккупанты в Херсонской области усилили фильтрационные меры, а количество людей, которых они похищают, увеличивается.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в комментарии Укринформу.

"Количество похищенных российскими захватчиками жителей Херсонщины увеличилось в разы. Под ударом - волонтеры, которые работают на захваченных территориях, главы ОСМД, которые отказываются от сотрудничества с оккупантами", - рассказал Соболевский.

При этом если оккупанты хотят заставить сотрудничать кого-то из супругов, то забрать могут обоих, отметил он.

По словам Соболевского, в настоящее время опасно оставаться на оккупированных территориях учителям. Те учителя, которые остались на захваченных территориях, будут получать выплаты за простой, их социальные права защищены, в условиях оккупации они не могут работать, ни вести уроки онлайн, как ни репетиторство, сказал первый заместитель председателя Херсонского облсовета.

Как сообщал УНИАН, 20 августа ​правоохранители сообщили о подозрении в коллаборационизме экс-директору лицея, возглавившему псевдоуправление образования на территории оккупированной Херсонской области.

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