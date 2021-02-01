В Ивановском районе Одесской области местная жительница Юлия Петрушева сделала из снега огромного тигра.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в социальных сетях сообщил отец девушки Владимир Петрушев.
"Радуемся как наша средняя дочь, творит мастерством, скульптора-художника. Зимой получается попрактиковаться и Юлия радует всю "Райскую долину" (поселение в Одесской области - УНИАН) своими снежными скульптурами. С соседних сел приезжают сделать фото", - написал Петрушев.
По словам очевидцев, длина снежной скульптуры превышает пять метров.
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