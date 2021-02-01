Чтобы сфотографироваться рядом с гигантской скульптурой в "Райскую долину" приезжают из других населенных пунктов.

В Ивановском районе Одесской области местная жительница Юлия Петрушева сделала из снега огромного тигра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в социальных сетях сообщил отец девушки Владимир Петрушев.

"Радуемся как наша средняя дочь, творит мастерством, скульптора-художника. Зимой получается попрактиковаться и Юлия радует всю "Райскую долину" (поселение в Одесской области - УНИАН) своими снежными скульптурами. С соседних сел приезжают сделать фото", - написал Петрушев.

По словам очевидцев, длина снежной скульптуры превышает пять метров.

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Автор: Лариса Козовая