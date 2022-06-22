Начиная с 14 мая, его продажа будет разрешена с 09:00 до 18:00.

В Одесской области время продажи всех видов алкогольных напитков продлили до 20:00.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Одесской областной военной администрации.

Отмечается, что приказом начальника ОВА Максима Марченко с 22 июня в Одессе и Одесской области разрешена продажа всех видов алкогольных напитков в период с 09:00 до 20:00.

При этом остается в силе запрет на продажу алкогольных напитков военнослужащим ВСУ, Национальной гвардии, а также представителям военных формирований и правоохранительных органов.

"Сухой закон" в Одесской области: что известно

Как сообщал УНИАН, в Одесской области из-за полномасштабной войны была запрещена продажа любого вида алкогольных напитков. С 1 апреля глава Одесской ОВА Максим Марченко разрешил реализацию населению алкоголя с содержанием спирта до 30% с 09:00 до 15:00, с 14 мая продажу всех видов алкоголя разрешили до 18:00. Военным и правоохранителям реализация любого алкоголя запрещена.

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